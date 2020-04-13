Небольшой рост курса национальной валюты может быть связан с договоренностью стран-участниц ОПЕК+.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии биржевых торгов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии биржевых торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 по московскому времени курс доллара уменьшился на 0,8% — до 73,2 рубля. Курс евро снизился на 0,5% — до 80,31 рубля.

Через пять минут курс доллара немного замедлил снижение, достигнув отметки 73,5 рубля. Курс евро зафиксировался на 80,56 рубля.

По состоянию на 10:15, курс доллара находился на уровне закрытия торгов — 73,74 рубля, а евро перешел в «зеленую» зону и вырос до 80,87 рубля.

Официальные курсы иностранных валют на период с 11 по 13 апреля Банк России установил еще в пятницу: доллар — 73,75 рубля; евро — 80,74 рубля.

Укрепление рубля может быть связано с тем, что страны-участницы ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти. Из-за недавнего срыва сделки и пандемии коронавируса цены на нефть упали почти на 60% — до 20 долларов за баррель. Теперь они снова должны начать расти.

Как сообщал 5-tv.ru, на открытии биржевых торгов утром 10 апреля доллар торговался по 74,38 рубля, а евро — по 81,27.

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