С какими парнями, согласно мнению астрологов, лучше не настраиваться на серьезные отношения?

Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Почти каждая девушка мечтает выйти замуж, однако не все парни стремятся документально оформлять отношения. Портал Uznayvse.ru перечислил знаки зодиака, которые, по мнению астрологов, стараются уклониться от похода в ЗАГС.

Близнецы

Мужчины этого знака зодиака крайне нерешительны. Им понадобится вечность, чтобы сделать предложение. Да, они будут вас любить и носить на руках, но при мысли о штампе в паспорте, сойдут с ума.

Лев

Сколько не просите, а замуж вас Лев не позовет. Наоборот, своим давлением и нытьем вы можете только оттолкнуть его. По мнению мужчины-Льва, вам и так хорошо живется, зачем лишняя суета.

Козерог

Козероги очень суеверные и считают, что штамп в паспорте испортит отношения. К тому же, свадьба очень дорого обходится. Нет, они не жадные. Просто какой смысл жениться, если потом все равно разводиться, размышляет Козерог.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы будут задаривать вас подарками, любить до скончания века, посыпать лепестками роз. Но вряд ли вы получите предложение от этого знака. И не стоит давить на Скорпиона, это только выведет его из себя.

Ранее 5-tv.ru давал 16 действенных и простых советов, как выйти замуж.

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Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

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