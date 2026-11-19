Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию о мире
Документ опубликуют в течение часа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приняли итоговый документ трехсторонних состоявшихся ранее переговоров. Текст опубликован на сайте Кремля.
В нем говорится о намерении Москвы, Вашингтона и Пекина вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Лидеры подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
В декларации также обозначена необходимость поддержания стратегической стабильности, укрепления международной безопасности и реформирования ООН. Три государства, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности организации, считают, что она должна эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основную миссию по обеспечению мира.
Отдельное внимание участники саммита уделили энергетике. Россия, Китай и США намерены наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки, а также подтвердили значимость стабильного энергоснабжения для всех стран.
Также главы государств высказались за соблюдение принципа согласия государств и иммунитетов официальных лиц. По их мнению, Международный уголовный суд и аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
В преддверии встречи Си Цзиньпин называл поддержание мира во всем мире и укрепление стратегической стабильности между крупными державами главной темой переговоров. Он также отмечал, что на планете продолжаются более 60 локальных конфликтов.
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