Юрий Лоза разоблачил легендарную целительницу Джуну

Певец и композитор Юрий Лоза выступил в телеэфире с разоблачением легендарной целительницы Джуны. Он убежден, что никаких выдающихся способностей у Евгении Давиташвили, лечившей, по слухам, первых лиц советского государства, не было.

Как пишет Дни.ру, Лоза рассказал, как решил поехать к знаменитой ясновидящей со своим маленьким сыном, у которого врачи диагностировали астму, но не могли определить причину заболевания. Джуна, по словам музыканта, провела его с ребенком в дом, показала свои картины, но на мальчика обратила внимание только некоторое время спустя.

«И она такая говорит нам: „Где вы его так простудили?“» - рассказывает Лоза.

Тогда-то музыкант и сделал для себя вывод, что все истории о совершаемых Джуной чудесах — просто блеф.

Артист уверен, что люди сами внушают себе, что манипуляции целителей как-то на них действуют. В качестве примера он рассказал, как сам «исцелил» собственную жену. Ее беспокоили ночные кошмары, и композитор предложил ей держать его за палец, чтобы страхи ушли.

«Знаете, сработало», — поделился Лоза.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Джуна Давиташвили умерла в 2015 году в возрасте 65 лет. Последние 14 лет, после смерти сына, она жила затворницей. Недавно Бари Алибасов заявил, что отравление «Кротом» экстрасенс предсказала ему еще 20 лет назад