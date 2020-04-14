«У нас с Давидом будет ребенок!» — Бузова и Манукян показали, как бы выглядела их дочка
Артистка продемонстрировала снимок девочки с чертами телеведущей и популярного блогера.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Новая забава от Ольги Бузовой взбудоражила ее поклонников. Артистка продолжает развлекаться в самоизоляции и на этот раз решила пофантазировать, как будет выглядеть ее совместный ребенок с блогером Давидом Манукяном, пишет сайт Дни.ру. Для этого она воспользовалась популярным приложением, которое анализирует черты лица потенциальных родителей по их фотографиям и выдает возможное лицо наследника. В случае со звездами программа создала снимок пятилетней девочки.
«У нас с Давидом будет ребенок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!» — написала Бузова.
Подписчики в Instagram отнеслись к посту Ольги неоднозначно. Одним понравилось лицо малышки, другие сочли, что она не похожа ни на одного из возлюбленных. Многие посоветовали певице попробовать еще раз, но уже без косметики, чтобы получилось натуральнее. Отдельным фолловерам получившаяся девочка напомнила старшую дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариелу.
«Это что за чудо такое?! Пойду смотреть на наших будущих детей»;
«Нужно ставить фотку без бомбического мейкапа — правдоподобнее будет»;
«А если без твоей пластики?»
«Прямо армянская девочка»;
«Круто! А покажи, как будет выглядеть сын», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова эротично поплескалась в лапше.
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