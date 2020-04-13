Игра-челлендж Ольги Бузовой и блогера Гусейна Гасанова взорвала Instagram. За ее развитием наблюдали миллионы пользователей. Звезды выполнили по пять безумных заданий друг друга и закончили с равным счетом. За минувшие выходные артистка убрала лестничную площадку в сексуальном костюме, сожгла три своих самых дорогих платья, отрезала волосы, разбила плазменный телевизор бейсбольной битой и приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.

К «вкусному» купанию Бузова подошла творчески. В процессе она позировала на камеру в купальнике, превратив странную водную процедуру в эротическую фото-и видеосессию. Правда, в перерывах между знойными кадрами певица смеялась над происходящим и показывала отвращение. Лапша не понравилась Ольге как на ощупь, так и на вкус — ее не посолили.

Instagram @buzova86

Недовольство в шутку выразил и избранник девушки, блогер Давид Манукян.

«И что мы теперь будем есть?» — спросил он в комментариях с укоризной.

Похоже, употребленной лапши Бузовой хватило, чтобы набрать лишние калории. Поэтому в посте она заявила, что с понедельника пойдет в спортзал. Подписчики призвали любимицу не нарушать режим самоизоляции.

«Самая вкусная ванна в мире»;

«Наверно теперь в жизни ……. (лапшу — Прим.ред.) есть не будешь?»

«Крутой баттл вышел», — отозвались поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что игра с Гасановым довела Бузову до слез.