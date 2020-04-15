Знамя народного ополчения времен Великой Отечественной войны нашли в Тульской области. Как сообщается на сайте Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), знамя одного из подразделений 173 дивизии народного ополчения Москвы было обнаружено поисковиками в подвале дома одной из деревень Арсеньевского района.

Находка была сделана поисковиками отряда «Штурм» и тульского военно-патриотического клуба «Славный». Помимо знамени найдены документы, записная книжка политрука, в которой содержатся фамилии личного состава, а также военный тулуп из кожи.

«Знамя оказалось в очень хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль. Найденные документы подтверждают, что оно принадлежало одному из подразделений 173-й дивизии», — рассказал руководитель клуба Иван Сопов.

Найти реликвию помогла 95-летняя местная жительница. Как отметили в ДОСААФ, знамя могло принадлежать подразделению латышских стрелков, которое в ходе боев влилось в дивизию народного ополчения.

173 дивизия народного ополчения, сформированная в Москве, входила в 50 Армию в годы Великой Отечественной войны. В начале октябре 1941 года армия попала в окружение вследствие начавшегося 30 сентября глубокого прорыва 2-й танковой группы Х. Гудериана. В ее составе были добровольцы старшего возраста — от 50 до 60 лет.

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