Обломки беспилотника ВСУ повредили квартиру в Подмосковье

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 7 397 0

Системы ПВО продолжают отражать атаку противника.

Атака ВСУ на Подмосковье 20 сентября повреждена квартира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В подмосковной Истре квартира в многоэтажном доме пострадала в результате падения фрагментов уничтоженного украинского беспилотника. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила руководитель городского округа Татьяна Витушева.

«В ходе отражения атаки БПЛА противника обломками беспилотника была повреждена квартира в многоквартирном жилом доме в городе Истра», — написала она.

Витушева заявила об отсутствии жертв и раненых в результате инцидента. При этом она подчеркнула, что отражение атаки летательных аппаратов ВСУ продолжается, на месте падения частей дронов находятся сотрудники экстренных и оперативных служб.

До этого глава округа предупредила жителей и гостей Истры, что опасность вражеских БПЛА сохраняется, а средства противовоздушной обороны продолжают работу. Она также призвала соблюдать все меры безопасности и напомнила о действиях при обнаружении обломков беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении свыше 280 летательных аппаратов киевского режима в небе над 12 российскими регионами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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