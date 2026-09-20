Россиянам пообещали семь коротких рабочих недель в следующем году

В 2027 году жителей России ждут семь сокращенных рабочих недель. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.

В документе указано, что две недели с тремя рабочими днями появятся в феврале и ноябре. Еще пять — пройдут по четырехдневному графику: по одной запланировано в марте, июне и декабре, а в мае их будет сразу две.

Ранее 5-tv.ru писал об инициативе замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба установить для школьников полувыходной день по средам. По его словам, такая практика поможет старшеклассникам справляться с большой учебной нагрузкой и положительно отразится на их успеваемости. Также дополнительный отдых в середине недели даст ученикам младших классов больше времени на адаптацию.

Кроме того, 5-tv.ru сообщал о сокращенной рабочей неделе в начале ноября этого года. Так как День народного единства, который празднуется в стране 4 ноября, приходится на среду и является нерабочим днем, первая неделя последнего месяца осени будет четырехдневной.

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