В «Одноклассниках» появился виртуальный спортзал

«Одноклассники» запустили виртуальный спортзал. Ежедневные занятия будут проходить в прямом эфире вплоть до 30 апреля 2020 года.

Для пользователей, желающих поддержать физическую форму в условиях самоизоляции, трансляции проведут известные тренеры и диетологи, в том числе Дмитрий Барков, Николай Юхимук, Ирина Ушакова, Роман и Мария Пысенко и другие.

Тренировки рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки, в дальнейшем планируются занятия по йоге и танцам. Также вниманию пользователей будут представлены вебминары от диетологов и нутрициологов, которые расскажут, как правильно питаться на самоизоляции и помогут составить рацион с учетом нормы потребления белков, углеводов и жиров.

Расписание прямых эфиров доступно в группе «Спорт в ОК», там же будут выкладываться записи занятий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-9 советов, как пережить самоизоляцию.