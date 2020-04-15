Тренировки будут проходить в прямом эфире.

В «Одноклассниках» появился виртуальный спортзал

Фото: Ok.ru

«Одноклассники» запустили виртуальный спортзал. Ежедневные занятия будут проходить в прямом эфире вплоть до 30 апреля 2020 года.

Для пользователей, желающих поддержать физическую форму в условиях самоизоляции, трансляции проведут известные тренеры и диетологи, в том числе Дмитрий Барков, Николай Юхимук, Ирина Ушакова, Роман и Мария Пысенко и другие.

Тренировки рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки, в дальнейшем планируются занятия по йоге и танцам. Также вниманию пользователей будут представлены вебминары от диетологов и нутрициологов, которые расскажут, как правильно питаться на самоизоляции и помогут составить рацион с учетом нормы потребления белков, углеводов и жиров.

Расписание прямых эфиров доступно в группе «Спорт в ОК», там же будут выкладываться записи занятий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-9 советов, как пережить самоизоляцию.

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