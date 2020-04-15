Дело о хищениях экс-замминистра культуры Пирумова передали в суд
О передаче материалов уголовного дела по факту хищений при строительстве новых корпусов в Эрмитаже сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова поступило в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
К производству уголовное дело пока не принято.
Расследование дела в отношении Пирумова и его сообщников было завершено 13 апреля. Им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и легализацию денежных средств.
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