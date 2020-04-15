Дело о хищениях экс-замминистра культуры Пирумова передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова поступило в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

К производству уголовное дело пока не принято.

Фигуранты уголовного дела о хищении, среди которых также числятся директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса на реконструкцию Эрмитажа денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

Расследование дела в отношении Пирумова и его сообщников было завершено 13 апреля. Им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и легализацию денежных средств.