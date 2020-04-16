По предварительным данным, следственные действия в квартире мужчины проходили по делу, связанному с вандализмом и хулиганством.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Анархиста Дмитрия Цибуковского и его супругу Анастасию Сафронову задержали в Туле. Правоохранители пришли к ним домой, но дверь не открыли. Тогда сотрудникам МЧС пришлось ломать входную дверь.

По информации РЕН ТВ, следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным по статьям «Хулиганство» и «Вандализм». Сообщается, что предположительно Цибуковский и его жена в 2018 году растянули у здания УФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку и закидали здание фальшфейерами.

Суд решил, что анархист и Сафронова могут хранить дома предметы, которые прольют свет на это дело и санкционировал обыски.

В момент следственных мероприятий в квартире был только Дмитрий Цибуковский. В настоящее время мужчина задержан.

По данным СМИ, анархисты были связаны с террористом Михаилом Жлобицким, который устроил 31 октября взрыв на входе в здание УФСБ в Архангельске. Тогда были ранены три сотрудника госбезопасности.

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