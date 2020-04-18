На «Евровидении» Россию представят «раздолбаи из народа». Как Little Big обошли Бузову? Зачем Филипп Киркоров мешал успеху группы? Удалось ли музыкантам из Санкт-Петербурга добиться мирового признания? И почему солист Little Big едва не потерял семью? Только в программе «Светская Хроника»!

Группа Little Big, уже покорившая полмира своими вирусными клипами, добралась до «Евровидения». Анонс выступления вызвал настоящий ажиотаж не только среди российских поклонников, но и среди иностранцев.

«Лучшая песня за годы конкурса. Надеюсь, эти парни выступят в следующем году», — писали поклонники.

Особую любовь пользователей сети заслужил танцор Дмитрий Красилов, которого сразу прозвали «Пухляш из Little Big». И хоть музыкальный конкурс не состоялся из-за коронавируса, клип российской группы лидировал среди участников по числу просмотров.

Теперь организаторы «Евровидения» планируют провести 16 мая большой онлайн-концерт с победителями из прошлых лет и артистами из 41 страны. Не исключено, что среди выступающих будет и Little Big.

А ведь такой выбор финалистов от России стал настоящим сюрпризом. В фаворитах были Александр Панайотов и певица Zivert. По некоторым данным, хотели отправить даже Ольгу Бузову.

Это при том, что Little Big имеют куда большую фанатскую базу во Франции, Бельгии, Швейцарии. Добрались и до Штатов. В сети набрало популярность видео, на котором голливудский актер Элайджа Вуд, известный как Фродо из «Властелина Колец», отплясывает Skibidi вместе с фронтменом группы Ильей Прусикиным.

Так почему же группа из Санкт-Петербурга, покорившая полмира, была не востребована в России?

В одном из интервью Илья Прусикин рассказал: в прошлом году Little Big уже пытались прорваться на «Евровидение». Через Александра Гудкова артисты передали заявку на участие Филиппу Киркорову. Но король российского шоу-бизнеса потенциал коллектива не разглядел и отдал предпочтение Сергею Лазареву.

Свою группу Илья Прусикин раскрутил без поддержки именитых продюсеров. Проект появился из первоапрельской шутки. На родине юмор не оценили, и клип не «зашел». Но проектом заинтересовались скандально известные музыканты из Die Antwoord.

Илья Прусикин: «Мы с Алиной Пиазек делаем шутливый клип на 1 апреля. И вот Little Big узнают по всему миру. Ниндзя из Die Antwoord когда приезжает в Петербург, зовет нас выступать. Он реально полюбил команду и мы с ним подружились».

После сотрудничества со знаменитым коллективом, группе предложили большие гастроли по Европе.

«Мы начали концертировать, получать нормальные деньги. Мы начали выступать по России, которая тоже начала нам приносить деньги, но не так много, как в Европе. И второй альбом Little Big делает нас еще и популярными в России», — рассказал Прусикин в интервью программе «Светская Хроника».

А все благодаря провокационным клипам с ярким видеорядом и специфическому юмору.

Но удастся ли Илье пройти испытание славой? Накануне отборочного тура «Евровидения» в СМИ появилась информация, что Прусикин разводится — якобы он изменил жене с солисткой группы Little Big, Соней Таюрской.

В 2016-м музыкант оформил отношения с популярным блогером и певицей Ириной Смелой, выступающей под псевдонимом Татарка. Вскоре у пары появился сын Добрыня. В сети говорят, что сейчас Ирина живет отдельно от мужа. Не спешит официально оформлять развод из-за маленького ребенка и совместного бизнеса. Ведь Прусикин еще и ее продюсер.

Из-за денег распался первый брак Ильи. Его бывшая жена работала воспитательницей в детском саду и просто устала тянуть на себе непутевого музыканта.

Теперь, по данным СМИ, артист — долларовый миллионер. Нынешняя супруга Ирина посвящает все время сыну и почти забросила музыкальную карьеру. Не решит ли популярный артист сменить ее на более статусную и медийную персону?

«Я помню, когда мы еще с тобой снимались в прекрасном сериале, не будем называть его имени. Я помню, что разговорчики шли, и все шло, и в итоге я очень рада за тебя, очень горжусь», — сказала Настя Ивлеева Прусикину в прямом эфире социальной сети.

Теперь у Little Big есть целый год, чтобы подготовиться к следующему «Евровидению». И даже если группа не получит первое место, то точно возьмет приз зрительских симпатий.