В сети появился снимок мужчины, принявшего участие в #pillowchallenge. По словам пользователей, к флешмобу присоединился заместитель начальника Департамента местной полиции.

Фото с подушкой привело к служебному расследованию в полиции Алма-Аты

Фото: Holanews.kz

Фотография одного из участников знаменитого в Instagram флешмоба #pillowchallenge послужила поводом для служебного расследования полиции. В социальных сетях распространился снимок, на котором, стоя на кровати, позирует мужчина, прикрывая при этом свое тело подушкой. Как пишут HolaNews, интернет-пользователи утверждают, что в кадре — заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Берик А.

Действительно ли это так, теперь предстоит установить правоохранительным органам, до которых уже дошла указанная информация. Как уточнили в Департаменте полиции Алма-Аты, по предварительным данным, распространившееся в сети фото является семейным. Расследование по данному факту продолжается.

В то же время флешмоб #pillowchallenge в социальных сетях уже набирает обороты. К нему присоединились актриса Анна Михайловская, ведущие Ольга Орлова и Ксения Бородина, певица Нюша и фигуристка Аделина Сотникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия поддержала #pillowchallenge и опубликовала фото с подушкой.

Фото с подушкой привело к служебному расследованию в полиции Алма-Аты

1/5

Instagram @anna_mihailovskaya

2/5

Instagram @nyusha_nyusha

3/5

Instagram @olgaorlova1311

4/5

instagram @borodylia

5/5

Instagram @adelina_sotnikova14

Актриса Анна Михайловская

Певица Нюша

Ведущая Ольга Орлова

Ведущая Ксения Бородина

Фигуристка Аделина Сотникова

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