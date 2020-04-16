Знаменитый артист нарушил ПДД еще в середине января.

Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Fssrus.ru

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не оплачивает штраф за нарушение правил парковки в центре Петербурга. Инцидент произошел еще 16 января.

Спустя два месяца после нарушения ПДД, документ о взыскании появился в банке данных исполнительных производств на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Fssrus.ru

Тем не менее, в начале марта принадлежащий Михаилу Боярскому черный Mercedes был замечен припаркованным вновь с нарушениями на одной из набережных Северной столицы.

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