Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не оплачивает штраф за нарушение правил парковки в центре Петербурга. Инцидент произошел еще 16 января.

Спустя два месяца после нарушения ПДД, документ о взыскании появился в банке данных исполнительных производств на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Fssrus.ru

Тем не менее, в начале марта принадлежащий Михаилу Боярскому черный Mercedes был замечен припаркованным вновь с нарушениями на одной из набережных Северной столицы.