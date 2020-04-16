Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге
| Сергей Зеленский Общество 37
Знаменитый артист нарушил ПДД еще в середине января.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Fssrus.ru
Народный артист РСФСР Михаил Боярский не оплачивает штраф за нарушение правил парковки в центре Петербурга. Инцидент произошел еще 16 января.
Спустя два месяца после нарушения ПДД, документ о взыскании появился в банке данных исполнительных производств на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Тем не менее, в начале марта принадлежащий Михаилу Боярскому черный Mercedes был замечен припаркованным вновь с нарушениями на одной из набережных Северной столицы.
Читайте также
+6° 743 мм рт. ст.
42%
42%
74.71
1.00 81.28
0.61
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?