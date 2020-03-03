«Боярский шалит»: в сети заметили «мушкетерскую» парковку актера на набережной

Главный мушкетер страны Михаил Боярский этой зимой закрепил за собой еще один статус, хотя и совсем нелестный — он прославился как известный нарушитель правил парковки. Накануне автомобиль артиста вновь был замечен припаркованным на одной из набережных Северной столицы.

«Боярский снова шалит», — написал автор фото в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

ВКонтакте @unreleased_dtp

Мнения пользователей сети разделились. Кто возмущался, кто острил на тему «гасконской» парковки актера, а кто и вовсе просил оставить знаменитого артиста в покое.

«Я не понимаю, а у него нет, что ли, своего места во дворе??! Бред какой-то, иметь квартиру в самом центре и не иметь парковочного места»;

«Коня на водопой привязал»;

«Отстаньте от него! Половина города так паркуется! Привязались к человеку», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что ГИБДД накажет Михаила Боярского за неправильную парковку его Mercedes в центре Санкт-Петербурга.