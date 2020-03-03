«Боярский шалит»: в сети заметили «мушкетерскую» парковку актера на набережной
Актер снова отличился неправильной парковкой в центре Петербурга.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Главный мушкетер страны Михаил Боярский этой зимой закрепил за собой еще один статус, хотя и совсем нелестный — он прославился как известный нарушитель правил парковки. Накануне автомобиль артиста вновь был замечен припаркованным на одной из набережных Северной столицы.
«Боярский снова шалит», — написал автор фото в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Мнения пользователей сети разделились. Кто возмущался, кто острил на тему «гасконской» парковки актера, а кто и вовсе просил оставить знаменитого артиста в покое.
«Я не понимаю, а у него нет, что ли, своего места во дворе??! Бред какой-то, иметь квартиру в самом центре и не иметь парковочного места»;
«Коня на водопой привязал»;
«Отстаньте от него! Половина города так паркуется! Привязались к человеку», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что ГИБДД накажет Михаила Боярского за неправильную парковку его Mercedes в центре Санкт-Петербурга.
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