«Бомба!» — Формы «русской Кардашьян» едва уместились в мини-платье
Анастасия Квитко порадовала подписчиков относительно скромным фото.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Модель Анастасия Квитко, более известная общественности как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала относительно скромный снимок, который не оставил равнодушными ее подписчиков.
На фото 25-летняя знаменитость позирует на диване в обтягивающем мини-платье телесного цвета. При этом аппетитные формы девушки едва уместились в наряд.
«Платье», — коротко озаглавила публикацию Анастасия Квитко.
Пользователи, подписанные на страницу российской модели, по достоинству оценили ее новый образ. Многочисленные комментарии юзеров со всего мира, в том числе и на русском языке, говорят сами за себя.
«Ты очень красивая!»
«Просто супер!»
«Твоя грудь прекрасна!»
«Дай попробовать твои вишенки!»
«Это самые лучшие твои фото», — пишут в комментариях фанаты Анастасии Квитко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» показала подругу с похожими роскошными формами.
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