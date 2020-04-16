Модель Анастасия Квитко, более известная общественности как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала относительно скромный снимок, который не оставил равнодушными ее подписчиков.

На фото 25-летняя знаменитость позирует на диване в обтягивающем мини-платье телесного цвета. При этом аппетитные формы девушки едва уместились в наряд.

«Платье», — коротко озаглавила публикацию Анастасия Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

Пользователи, подписанные на страницу российской модели, по достоинству оценили ее новый образ. Многочисленные комментарии юзеров со всего мира, в том числе и на русском языке, говорят сами за себя.

«Ты очень красивая!»

«Просто супер!»

«Твоя грудь прекрасна!»

«Дай попробовать твои вишенки!»

«Это самые лучшие твои фото», — пишут в комментариях фанаты Анастасии Квитко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» показала подругу с похожими роскошными формами.