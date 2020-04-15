«Русская Кардашьян» показала подругу с похожими роскошными формами
Анастасия Квитко представила армии поклонников восходящую звезду Instagram.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Обмен рекомендациями в Instagram — одно из правил хорошего тона и известный способ привлечь на свою страницу новых подписчиков. Этим средством успешно пользуется Анастасия Квитко. «Русская Кардашьян» периодически предлагает фолловерам ознакомиться со страницами своих знакомых моделей, которые могут привлечь их внимание, а те в ответ приглашают своих поклонников на страницу инстаблогера.
На этот раз Анастасия продемонстрировала пользователям фото Райли Квум. Девушка обладает схожими параметрами и может претендовать на звание очередной «Кардашьян». Только неясно, от какой страны. В графе «место пребывания» красавица пишет: «Там, где находишься ты». На представленном фото она демонстрирует тонкую талию, широкие бедра и упругие ягодицы.
Судя по количеству почитателей, Квум лишь начинает покорять Instagram. На ее страницу подписаны 100 тысяч человек. До русской коллеги ей пока далеко. Армия фанатов Квитко сегодня насчитывает 10,8 миллиона фолловеров. С такой поддержкой и внешними данными Райли пойдет далеко. Это отметили и комментирующие пост Анастасии.
«Ух ты! Такая красивая! Великолепная!»
«Удивительно роскошная!»
«Потрясающая девушка!» — оценили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что «русская Кардашьян» в мини-топе с алым бантом очаровала фанатов.
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