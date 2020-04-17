«Все время хочется спать»: Александр Васильев сообщил, что излечился от COVID-19

Несмотря на значительные улучшения, известный телеведущий проведет в Коммунарке еще как минимум несколько дней.

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Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev

Бессменный ведущий популярной программы «Модный приговор» Александр Васильев поделился с подписчиками в Instagram радостной вестью: его очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Я благодарю каждого из вас за беспокойство о состоянии моего здоровья, за бесконечный поток добрых пожеланий, который вы с такой любовью обрушили на меня. Ваша поддержка придает мне сил!» — обратился к поклонникам историк моды.

Конечно, он тут же заметил, что понимает серьезность ситуации и даже не думает преждевременно выписываться из Коммунарки. Ведь, по словам Васильева, сегодня точность теста не превышает 60-70%, а значит, он не может рисковать жизнью и здоровьем других людей. Вместе с тем, чтобы не пугать фанатов, Александр уточнил: он чувствует себя гораздо лучше.

«Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами — мне все время хочется спать. Врачи утверждают, что это — абсолютно нормальная реакция организма. Есть и положительный момент. Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали», — с иронией заметил телеведущий.

В числе прочего, Васильев рассказал фанатам, что даже в больнице продолжает проводить время с пользой для дела. Так, например, он читает книгу о русских балетных танцовщиках в эмиграции и смотрит познавательные фильмы. Когда же становится совсем тоскливо, Александр слушает песни Олега Анофриева, Далиды и Аббы.

«Другая радость — вид из окна. Я вчера с восторгом наблюдал за снегопадом за окном. Подумать только — вьюга в середине апреля накануне Пасхи! Не чудо ли? А потом, когда вьюга закончилась, небо вдруг окрасилось малиново-рыжим закатом. Будьте здоровы и берегите себя! Ваш АВ», — подытожил рассказ Васильев.

Instagram @alexandre_vassiliev

Поклонники историка моды, в свою очередь, пожелали ему поскорее вернуться к прежнему образу жизни и с таким же успехом радовать публику своим талантом.

Первые симптомы заболевания COVID-19 у Александра Васильева появились 5 апреля. Телеведущий вдруг начал сильно кашлять, а температура тела резко подскочила. Первоначально историк моды пытался лечиться проверенными методами, однако чай с лимоном и настойка женьшеня не помогли ему выздороветь.

Узнавшая о недомогании коллеги телеведущая Арина Шарапова срочно позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала Александру скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у историка моды коронавирус и срочно госпитализировали его в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Александр Васильев составил завещание.

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