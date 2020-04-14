«Завещание на всякий случай составил»: Александр Васильев дал интервью из Коммунарки

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев, оказавшийся в больнице в Коммунарке с двусторонней пневмонией, не падает духом и считает, что сложившуюся ситуацию нельзя воспринимать без юмора, хотя завещание на всякий случай составил. Об этом он рассказал в интервью сайту KP.RU.

Васильев уверен, что заразила его Надежда Бабкина, когда они записывали программу «Модный приговор». Это было 31 марта, а уже на следующий день певица оказалась в реанимации. Коронавирус у нее вроде бы не нашли, но симптомы болезни оказались очень похожими.

«Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее. Она в том виновата? Нет, конечно. Даже странно это обсуждать. Она тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — сказал Васильев.

Он сообщил, что чувствует себя гораздо лучше, температура у него нормальная, хотя накануне была самая высокая на отделении — 39,5. Больница хоть и переполнена, но «условия идеальные», кормят хорошо, врачи заботливые, уход ласковый.

«На сегодня я здесь самая большая знаменитость. До меня был, как говорят, какой-то министр, но не сообщают, кто именно», — сказал Васильев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больнице у Александра Васильева взяли тесты на COVID-19, но результаты пока не известны. Если все будет хорошо, его обещают отпустить домой через четыре-пять дней.