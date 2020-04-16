ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода пин-кода
По мнению специалистов, данная мера сократит очереди в супермаркетах и повлияет на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе Алексей Майшев, Александр Казаков, Михаил Терещенко; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Центробанк поддержал идею о повышении предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Данная инициатива прозвучала из уст главы «Опоры России» Александра Калинина во время совещания с ЦБ. Мера призвана сократить очереди в супермаркетах и тем самым помочь снизить дальнейшее распространения коронавируса.
В настоящее время лимит по оплате картами платежных систем «Мир» и MasterСard составляет одну тысячу рублей, Visa разрешает своим пользователям совершать покупки без использования пин-кода на сумму до трех тысяч рублей.
По мнению Александра Калинина, минимальный размер операции по «пластику» без введения кода можно увеличить в два раза — до двух тысяч рублей.
По данным «Известий», крупнейшие банки России в большинстве своем поддерживают идею повышения лимита оплаты без введения кода подтверждения транзакции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Visa и Mastercard повысят сборы на операции с платежными картами.
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