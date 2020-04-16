По мнению специалистов, данная мера сократит очереди в супермаркетах и повлияет на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе Алексей Майшев, Александр Казаков, Михаил Терещенко; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Центробанк поддержал идею о повышении предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Данная инициатива прозвучала из уст главы «Опоры России» Александра Калинина во время совещания с ЦБ. Мера призвана сократить очереди в супермаркетах и тем самым помочь снизить дальнейшее распространения коронавируса.

В настоящее время лимит по оплате картами платежных систем «Мир» и MasterСard составляет одну тысячу рублей, Visa разрешает своим пользователям совершать покупки без использования пин-кода на сумму до трех тысяч рублей.

По мнению Александра Калинина, минимальный размер операции по «пластику» без введения кода можно увеличить в два раза — до двух тысяч рублей.

По данным «Известий», крупнейшие банки России в большинстве своем поддерживают идею повышения лимита оплаты без введения кода подтверждения транзакции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Visa и Mastercard повысят сборы на операции с платежными картами.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
16 апр
Более 100 человек заразились коронавирусом на стройке в Мурманской области
15 апр
«От всего сердца!» — Боярский и другие артисты поддержали военных строителей медцентров
15 апр
Apple проследила динамику передвижений владельцев устройств в условиях пандемии
15 апр
СМИ сообщили о переносе Парада Победы 9 мая в Москве
15 апр
Проверку пропусков для передвижения по Москве автоматизируют
15 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля
15 апр
Деревянко призвал жителей Пскова сидеть дома, пока «гадость не обойдет стороной»
15 апр
Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
15 апр
Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
15 апр
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся

Читайте также

Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.71
0.39 80.67
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
«Снова?!» — Тина Кунаки озадачила фанатов снимками в «интересном» положении
6:01
Милош Бикович, Александр Петров, Данила Козловский: кто больше зарабатывает?
5:52
Регионы получат 200 миллиардов рублей для решения неотложных социальных задач
5:39
Экс-участница группы SEREBRO показала свои «утренние процедуры»
5:26
Вузы могут отменить госэкзамены у студентов из-за коронавируса
5:13
«Снилось, что взлетаю»: Лера Кудрявцева рассказала, как не стала космонавтом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода
ТОП-3 имени девочек, многие из которых в будущем становятся тиранами

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок