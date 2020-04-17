Кадры с места пожара, где вместе с супругой погиб мэр города под Ярославлем
Тела супругов были обнаружены при разборе завалов их сгоревшего деревянного дома.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места пожара, в результате которого погиб мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин. Вместе с чиновником скончалась его супруга Наталья.
На размещенных фотографиях видно, что огонь охватил частный деревянный дом Свечушкиных по всей площади, кровля строения частично обрушилась. Пожарной службе удалось ликвидировать возгорание спустя десять минут после прибытия на место происшествия. Тела погибших супругов были обнаружены при разборе завалов.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Иван Свечушкин возглавил городское поселение Данилов в декабре 2018 года. Мужчина скончался в возрасте 45 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при пожаре в московском доме престарелых.
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