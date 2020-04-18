Благодатный огонь доставлен в Москву из Храма Гроба Господня

Святой символ Пасхи появится во многих храмах в Светлую Пасхальную ночь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

Спецборт с Благодатным огнем из Храма Гроба Господня в Иерусалиме приземлился в эти минуты в столичном аэропорту «Внуково». Далее святой символ Пасхи будет доставлен в Храм Христа Спасителя Москвы, в Казанский кафедральный собор Петербурга и другие российские города.

Православные верующие готовятся к Светлой Пасхальной ночи — в канун главного христианского праздника Пасхи.

Ранее сегодня представители духовенства вынесли из храма Гроба Господня зажженные лампады с огнем к Яффским воротам Старого города Иерусалима и поделились им с десятью странами, включая Россию. Затем делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию.

5-tv.ru вел прямую трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

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