Благодатный огонь доставлен в Москву из Храма Гроба Господня
Святой символ Пасхи появится во многих храмах в Светлую Пасхальную ночь.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru
Спецборт с Благодатным огнем из Храма Гроба Господня в Иерусалиме приземлился в эти минуты в столичном аэропорту «Внуково». Далее святой символ Пасхи будет доставлен в Храм Христа Спасителя Москвы, в Казанский кафедральный собор Петербурга и другие российские города.
Православные верующие готовятся к Светлой Пасхальной ночи — в канун главного христианского праздника Пасхи.
Ранее сегодня представители духовенства вынесли из храма Гроба Господня зажженные лампады с огнем к Яффским воротам Старого города Иерусалима и поделились им с десятью странами, включая Россию. Затем делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию.
5-tv.ru вел прямую трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме.
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