Представители духовенства вынесли зажженные лампады из храма Гроба Господня к Яффским воротам Старого города Иерусалима и поделились огнем с десятью странами, включая РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley, 5-tv.ru

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию. Прибытие спецборта в московский аэропорт «Внуково» ожидается ориентировочно в 20.30. После чего Благодатный огонь будет доставлен к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя.

Представители духовенства вынесли из храма Гроба Господня зажженные лампады с огнем к Яффским воротам Старого города Иерусалима и поделились им с десятью странами, включая Россию.

Стоит отметить, что впервые за десять столетий церемония освящения Благодатного огня прошла в отсутствие верующих из-за угрозы распространения коронавируса.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов доставил лампады с Благодатным огнем из храма Гроба Господня и передал их директору Фонда Андрея Первозванного Владимиру Бушуеву.

РПЦ призывает верующих в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией остаться дома, соблюдать режим самоизоляции и смотреть трансляцию из храма Христа Спасителя по телевизору.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

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