У 43% инфицированных COVID-19 за сутки россиян нет симптомов коронавируса

Примерно в 43% выявленных за последние сутки случаев заражения COVID-19 в России у пациентов отсутствуют какие-либо симптомы коронавируса. С таким заявлением в воскресенье, 19 марта, выступили представители Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в официальном докладе.

Отмечается, что за последние 24 часа на территории страны выявлено более шести тысяч новых случаев заражения COVID-19, из них 3570 случаев — в Москве, еще 114 — в Санкт-Петербурге. В Московской и Нижегородской областях зафиксировано 709 и 129 новых случаев заболевания коронавирусом соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве начали применять новую методику лечения пациентов от коронавируса. Так, по мнению медиков, победить инфекцию можно благодаря переливанию донорской крови зараженному человеку от пациента, уже излечившегося от COVID-19. По указу мэра столицы Сергея Собянина донорам, в чьей крови есть антитела к коронавирусу, назначат социальные выплаты.

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