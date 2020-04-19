В Москве донорам крови с антителами на COVID-19 назначат социальные выплаты
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
В Москве введут дополнительные выплаты донорам крови с уже имеющимися антителами на коронавирус. По указу мэра столицы Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы будут платить 1250 рублей, за каждые 600 миллилитров — пять тысяч рублей.
«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров (+/-10%)», — говорится в официальном обращении к гражданам.
По инициативе Клинического комитета с прошлой недели в московских больницах начали внедрять новый способ борьбы с COVID-19, основанный на переливании крови переболевшего коронавирусом человека зараженному пациенту. Медики уже отметили поразительный эффект от подобных процедур.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала всех граждан, излечившихся от COVID-19, оказать помощь и поддержку пациентам с коронавирусом. Она объяснила, кто может стать донором плазмы и рассказал, куда обратиться за консультацией всем желающим присоединиться к борьбе с распространением новой инфекцией.
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