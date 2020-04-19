Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первых «Жигулей»
Президент России отметил передовые технологии и новаторские решения тольяттинского автогиганта.
Закрыть
Смотрите также:
«Мы достойно пройдем через испытания»: Путин поздравил россиян с Пасхой
Песков: Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
Президент Таджикистана поблагодарил Путина за оказанную гуманитарную помощь
Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты
Дмитрий Песков рассказал об интенсивности графика Владимира Путина
Путин: Меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватны, чтобы не нарушить работу ОПК
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
В России введено уголовное наказание за уничтожение воинских захоронений
Путин подписал закон о реформировании универсальных услуг связи
Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу лекарств через интернет
Соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы
Песков рассказал, как работает Путин в условиях пандемии коронавируса
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Объявленная Путиным выходная неделя — не повод для путешествий и тусовок
«Государство никого не бросит!» — в «Единой России» прокомментировали обращение Путина к гражданам
Прямая трансляция обращения Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса
В Крыму отметили шестую годовщину исторического референдума. Как это было?
Путин призвал россиян поддержать 22 апреля изменения в Конституции
Владимир Путин вручил награды строителям Крымского моста
Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой
Фото, видео: ТАСС / Созинов Виталий, Холмов Андрей; РИА Новости / Анар Мовсумов, Юрий Абрамочкин; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летием выпуска первых «Жигулей». Текст соответствующей телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.
19 апреля 1970 года с конвейера тогда еще Волжского автозавода сошла первая легендарная «копейка» — «ВАЗ-2101». Прототипом модели послужил итальянский седан Fiat 124.
Владимир Путин подчеркнул, что новинка тольяттинских производителей в те годы покорила сердца автомобилистов в СССР и за пределами страны. Российский лидер, помимо прочего, оценил передовые технологии и новаторские решения «АвтоВАЗа».
«С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив „АвтоВАЗа“ хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения, неуклонно повышает качество и конкурентоспособность продукции. Осваивает производство моделей, отвечающих самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности», — говорится в тексте телеграммы президента РФ.
Кроме того, Владимир Путин отметил богатую историю вазовского автомобилестроения и огромный вклад многих поколений конструкторов, инженеров, рабочих, специалистов в становление предприятия и развитие автомобильной отрасли в России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин.
Читайте также
65%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?