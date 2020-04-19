Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первых «Жигулей»

Президент России отметил передовые технологии и новаторские решения тольяттинского автогиганта.

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Фото, видео: ТАСС / Созинов Виталий, Холмов Андрей; РИА Новости / Анар Мовсумов, Юрий Абрамочкин; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летием выпуска первых «Жигулей». Текст соответствующей телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

19 апреля 1970 года с конвейера тогда еще Волжского автозавода сошла первая легендарная «копейка» — «ВАЗ-2101». Прототипом модели послужил итальянский седан Fiat 124.

Владимир Путин подчеркнул, что новинка тольяттинских производителей в те годы покорила сердца автомобилистов в СССР и за пределами страны. Российский лидер, помимо прочего, оценил передовые технологии и новаторские решения «АвтоВАЗа».

«С удовлетворением отмечу, что нынешний коллектив „АвтоВАЗа“ хранит замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет в практику передовые технологии и новаторские решения, неуклонно повышает качество и конкурентоспособность продукции. Осваивает производство моделей, отвечающих самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности», — говорится в тексте телеграммы президента РФ.

Кроме того, Владимир Путин отметил богатую историю вазовского автомобилестроения и огромный вклад многих поколений конструкторов, инженеров, рабочих, специалистов в становление предприятия и развитие автомобильной отрасли в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин.

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