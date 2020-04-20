Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Алтайском крае
Смертельная авария произошла на трассе под Барнаулом.
Фото: ТАСС / Егор Алеев
При столкновении легкового автомобиля и грузовика в Топчихинском районе Алтайского края погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в восемь утра по местному времени на 88-м километре трассы А-322, ведущей от Барнаула до границы с Казахстаном. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva двигался со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха. При выезде с второстепенной дороги он не уступил проезд MAN TGS, который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска. В результате произошла трагедия.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что минивэн разорвало пополам от удара легковушки в Петербурге.
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