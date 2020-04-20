Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Алтайском крае

При столкновении легкового автомобиля и грузовика в Топчихинском районе Алтайского края погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в восемь утра по местному времени на 88-м километре трассы А-322, ведущей от Барнаула до границы с Казахстаном. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva двигался со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха. При выезде с второстепенной дороги он не уступил проезд MAN TGS, который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска. В результате произошла трагедия.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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