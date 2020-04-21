Валерия и Фадеев сняли клип на песню авторства Марии Захаровой

Певица Валерия и Максим Фадеев сняли клип на песню авторства официального представителя МИД России Марии Захаровой. Видео на трек с названием «На пределе» появилось на YouTube-канале дивы.

Композиция посвящена любовной теме, однако кадры ролика перекликаются с темой самоизоляции в период пандемии коронавируса. Герои клипа поют каждый в своем доме, их партии перемежаются видами опустевшей столицы.

Мария Захарова прокомментировала видео на своей странице в Facebook. Она призналась, что сохранит в памяти дни, когда шумный и многомиллионный город был вынужден остановиться.

«Мы запомним Москву такой. Это тоже часть ее истории. Мой любимый город, как хочется развернуть планету, надавив на тормоза. Мы разогнались до предела, и теперь будем вспоминаем ТЕ самые секунды, которые раньше не замечали», — отметила Захарова.

Песня, по словам дипломата, была написана уже как полгода, однако работать над записью Фадеев начал только полтора месяца назад. Он добивался от автора точной формулировки, которая бы передала настроение героев.

О творческих способностях официального представителя МИД России известно давно. Так, в 2017 году песню ее авторства исполнила на концерте в честь сотрудников МВД певица Зара. Как писал ранее 5-tv.ru, Мария Захарова раскрыла, что побудило ее написать эту композицию.