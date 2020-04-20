Видео: москвич старательно исписал фекалиями стену у двери курящего соседа

Житель Москвы использовал фекалии, чтобы оставить две надписи на стене у двери своего соседа. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

«Будь человеком» и «Не курить», — гласят надписи, выведенные на удивление хорошим почерком, если учесть состав «чернил».

Как стало известно 5-tv.ru, каллиграфические задатки проявил житель одного из домов на улице Маршала Полубоярова. Автор в течение долгого времени был недоволен своими соседями. Они часто курили на лестничной площадке и игнорировали его многочисленные просьбы прекратить это делать.

В итоге сердце москвича не выдержало, и он взялся за экскременты. Очевидцы сообщили, что запах кала после его творчества стоял на весь подъезд. Получивший призыв бросить курить сосед обратился в полицию.

Пришедшим правоохранителям автор надписей дверь не открыл. Теперь стороннику здорового образа жизни грозит штраф или до 15 суток ареста. Однако сначала его должен поймать участковый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неопознанный майор измазал фекалиями двери офиса в Екатеринбурге. Его работа тоже попала на видео.