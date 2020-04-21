«Выглядит хорошо»: Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Популярный актер Брэд Питт принял участие в съемка шоу Джона Красински «Немного хороших новостей» на YouTube. Он выступил в роли ведущего прогноза погоды. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Мы должны посмотреть, как там погода. Брэд?» — обратился Джон Красински к своему соведущему.

Актер выглянул на улицу из окна и ответил, что на улице достаточно тепло.

«Выглядит… хорошо», — резюмировал Питт.

Идея шоу «Немного хороших новостей» заключается в том, чтобы добавить позитива в жизнь людей. Из-за пандемии мы слышим только негативную информацию в новостях, и нас в последнее время мало, что радует. Поэтому Джон решил сам создавать поводы для хорошего настроения, приглашая в гости звезд и придумывая интересные варианты подачи новостей.

В шоу Красински приняли участие уже не мало знаменитостей. Например, актриса Эмили Блант, комик Стив Карелл, певица Билли Айлиш, участники группы Jonas brothers и многие другие звездные гости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Брэда Питта мечтает о его воссоединении с Дженнифер Энистон.