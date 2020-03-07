Мать Брэда Питта мечтает о его воссоединении с Дженнифер Энистон
В окружении пары также говорят о возобновлении романтических отношений актеров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hubert Boesl, AMPAS, Hubert Boesl
С недавнего времени американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон возобновили отношения. За кулисами одного из кинематографических мероприятий состоялась встреча артистов. По словам очевидцев, якобы Брэд Питт принес бывшей жене свои извинения за проступки прошлого, а та любезна их приняла.
В одном из последних интервью мать Брэда Питта, 80-летняя Джейн Этта Питт призналась, что переживает за отношения сына и мечтает, чтобы он вновь попытался построить семью с экс-супругой, пишет издание Gossip Cop со ссылкой на источник.
«Джейн так рада снова видеть Брэда и Джен в хороших отношениях! Она не перестанет говорить Брэду, чтобы он не испортил все, как раньше. Джейн и Джен всегда хорошо ладили и поддерживали связь, даже когда Брэд был женат на Анджелине», — сообщил инсайдер.
Источники из близкого окружения пары также утверждают, что они вполне могут воссоединиться.
Брэда Питта и Дженнифер Энистон познакомили их агенты в 1994 году. Через пять лет они объявили о помолвке. В 2005 году Питт и Энистон расстались.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Энистон лично поздравила Брэда Питта с получением премии «Оскар».
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