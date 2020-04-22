Пострадавший малыш вечером 21 апреля был доставлен в Оренбургский Дом ребенка.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Начальник управления образования администрации Соль-Илецка Оренбургской области Алексей Рейсбих в интервью 5-tv.ru прокомментировал вопиющий инцидент с малышом, которого жестоко избила собственная мать.

По словам чиновника, сотрудники региональных органов опеки отреагировали на ситуацию оперативно и изъяли восьмимесячного мальчика у горе-мамаши.

«Во второй половине дня вчера поступила информация по телефонному звонку. Специалисты органов опеки и попечительства по названному адресу выехали сразу же. В связи с тем, что нам было необходимо обеспечить ребенку безопасные условия, поэтому был произведен процесс отобрания», — сказал Алексей Рейсбих.

При этом начальник управления образования администрации Соль-Илецка проигнорировал вопрос корреспондента — состояла ли семья на учете.

«Еще раз повторю, наша задача была поместить ребенка в безопасные условия, что мы и сделали. Дальнейшие мероприятия проводят правоохранительные органы с мамой и папой данного ребенка», — заключил Алексей Рейсбих.

Пострадавший младенец вечером 21 апреля был доставлен представителями органов опеки в Оренбургский областной Дом ребенка. В детском учреждении отметили, что малыш в удовлетворительном состоянии — улыбается, переворачивается, играет и адекватно реагирует на окружающих.

«Сегодня ребенок весь день улыбается, обнимается с персоналом. Очень ласковый. За весь день ни разу не заплакал», — сообщили в Доме ребенка.

В учреждении добавили, что мальчик хорошо спит и демонстрирует неплохой аппетит.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жестоко избившая сына-младенца в Соль-Илецке женщина задержана.

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