«Выехали сразу же»: В мэрии Соль-Илецка прокомментировали инцидент с младенцем
Пострадавший малыш вечером 21 апреля был доставлен в Оренбургский Дом ребенка.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Начальник управления образования администрации Соль-Илецка Оренбургской области Алексей Рейсбих в интервью 5-tv.ru прокомментировал вопиющий инцидент с малышом, которого жестоко избила собственная мать.
По словам чиновника, сотрудники региональных органов опеки отреагировали на ситуацию оперативно и изъяли восьмимесячного мальчика у горе-мамаши.
«Во второй половине дня вчера поступила информация по телефонному звонку. Специалисты органов опеки и попечительства по названному адресу выехали сразу же. В связи с тем, что нам было необходимо обеспечить ребенку безопасные условия, поэтому был произведен процесс отобрания», — сказал Алексей Рейсбих.
При этом начальник управления образования администрации Соль-Илецка проигнорировал вопрос корреспондента — состояла ли семья на учете.
«Еще раз повторю, наша задача была поместить ребенка в безопасные условия, что мы и сделали. Дальнейшие мероприятия проводят правоохранительные органы с мамой и папой данного ребенка», — заключил Алексей Рейсбих.
Пострадавший младенец вечером 21 апреля был доставлен представителями органов опеки в Оренбургский областной Дом ребенка. В детском учреждении отметили, что малыш в удовлетворительном состоянии — улыбается, переворачивается, играет и адекватно реагирует на окружающих.
«Сегодня ребенок весь день улыбается, обнимается с персоналом. Очень ласковый. За весь день ни разу не заплакал», — сообщили в Доме ребенка.
В учреждении добавили, что мальчик хорошо спит и демонстрирует неплохой аппетит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жестоко избившая сына-младенца в Соль-Илецке женщина задержана.
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