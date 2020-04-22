В отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, СК РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ по Оренбургской области совместно с полицией задержали молодую мать, жестоко избившую сына-младенца в Соль-Илецке. Как сообщает региональный СК, в отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».

По версии следствия, 21-летняя жительница Оренбурга вечером 20 апреля, находясь в гостях у подруги в одном из домов в городе Соль-Илецк, жестоко избила своего восьмимесячного ребенка. В ведомстве отметили, что горе-мамаша призналась в содеянном. Несмотря на это, причины своего вопиющего поступка она объяснить следователям не смогла.

«В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе, и психолого-психиатрическая, с целью определения вменяемости женщины», — говорится в сообщении СК по Оренбургской области.

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи намерены ходатайствовать об аресте женщины.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту избиения матерью младенца в Соль-Илецке.

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