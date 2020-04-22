С карты Анастасии Волочковой пропала огромная сумма рублей — почти 200 тысяч рублей. Балерине пришло уведомление на телефон, что с ее банковской карты списано более 160 тысяч. Через минуту пришло еще одно оповещение — списали еще 200 рублей. И так каждую минуту. В общей сложности с карты Анастасии ушло 192 тысячи 500 рублей. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В уведомлениях было указано, что для выяснения ситуации она может обратиться к судебным приставам. Однако сейчас во время карантина сделать это достаточно сложно.

«Судебные приставы на мои звонки не отвечают. Это безобразие! У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг…», — рассказала Волочкова.

Анастасия добавила, что ее помощник нашел информацию на сайте судов, что якобы на балерину в 2017 году подавал в суд некий ООО «Тонус-клуб», и эти денежные списания в его пользу. Хотя, по словам Волочковой, она ничего про это не знает. Балерина уверена, что здесь не обошлось без мошенников.

Эти деньги Анастасия откладывала на продукты, на лекарства для отца-инвалида и для оплаты услуг ЖКХ.

«Куда теперь идти, кому жаловаться… На что теперь жить?» — задалась вопросом балерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы.