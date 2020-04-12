Бывшая прима-балерина Большого театра рассказала, сколько стоит ее подвенечный наряд.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в беседе с KP.RU призналась: осенью 2020 года она планирует выйти замуж по-настоящему.

Звезда отечественного шоу-бизнеса вот уже несколько месяцев намекает поклонникам, что счастлива в отношениях с идеальным кавалером. Правда, лицо его показывать не спешит и имя не называет. Известно только, что избраннику Анастасии нет и 40 лет, ранее он не был женат, а также без труда говорит на нескольких иностранных языках.

«Мне повезло. Рядом со мной мужчина, который относится ко мне, как к сокровищу. Но покажу я его только на своей свадьбе. Хочу оставить пока для себя что-то личное», — отметила балерина.

Несмотря на стремление закрыться от чужих глаз и счастливо жить вне сплетен и пересудов, Волочкова не удержалась и раскрыла некоторые подробности грядущего бракосочетания.

Так, звезда рассказала, что пошивом ее подвенечного платья занимается ведущий российский дизайнер Аника Керимова. Причем, как уверяет Волочкова, уже готова самая важная деталь наряда — фата: восьмиметровый шлейф украшают 10 000 жемчужин. По примерным подсчетам, общая стоимость платья составит ни много ни мало — 15 миллионов рублей.

Впрочем, Анастасия никогда не экономила на себе. Например, ее прошлая свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным обошлась кавалеру аж в 1,5 миллиона евро. Пять подвенечных платьев, полет на воздушном шаре, лимузин редкого золотистого цвета, церемония в Екатерининском дворце, забронированный поезд для гостей и молодоженов, эксклюзивные кольца, а затем полет в Сочи и Таиланд — балерина знает толк в настоящей роскоши.

ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где скучающая в самоизоляции Анастасия Волочкова станцевала с собственным котом.

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