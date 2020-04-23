«Если чудо произойдет — буду рожать»: Ольга Бузова хочет стать мамой
34-летняя поющая телеведущая призналась, что подарить жизнь ребенку в браке с Тарасовым у них «не получилось по определенным причинам».
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Фото, видео: Instagram @buzova86
В условиях самоизоляции многие звезды отечественного шоу-бизнеса принялись участвовать в совместных прямых эфирах в Instagram. Такую трансляцию провели Ольга Бузова и Лера Кудрявцева. Во время импровизированного шоу знаменитости обсудили некоторые подробности личной жизни друг друга. В частности, их отношение к появлению детей.
Лера Кудрявцева рассказала, что опасалась рожать. На тот момент телеведущей было уже больше 40 лет.
«Очень хотела родить. Все бы за это отдала. Было страшно, стремалась, но очень сильное желание было», — поделилась звезда.
Ольга Бузова, в свою очередь, призналась — она никогда в жизни не была беременной. Даже в браке со своим экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым.
«В браке у нас не получилось по определенным причинам. Я понимаю, что сейчас у меня все есть для того, чтобы мой ребенок был счастлив, обеспечен всем необходимым, получал образование. Если чудо произойдет, я, конечно, буду рожать», — сказала она.
Певица прожила в браке с футболистом четыре года, однако в 2016-м звездная пара рассталась. Теперь Дмитрий Тарасов счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко. Сердце Ольги Бузовой также занято — она встречается с блогером Давидом Манукяном.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова и Давид Манукян показали, как бы выглядела их дочка.
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