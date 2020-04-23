Следователи рассказали о маньяке, срезавшем подушечки пальцев у жертв

Сотрудники межведомственной рабочей группы рассказали о странном преступлении, совершенном в одном из российских городов. Прибыв на место убийства, капитан Косицкий и судмедэксперт Спицын обнаружили тело мужчины с отрезанными подушечками пальцев.

В ходе расследования они напали на след таинственного убийцы, однако в результате оказались в западне. Выбраться из нее им удалось благодаря смекалке и навыкам, полученным в ходе оперативной подготовки.

Но кто и зачем оставил жертву без подушечек пальцев? И как именно удалось правоохранителям сбежать из плена? Ответы на эти вопросы вы найдете только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят в эфире Пятого канала с понедельника по четверг в 23.10.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».