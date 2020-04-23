Следователи рассказали о маньяке, срезавшем подушечки пальцев у жертв
Одна из версий следствия завела правоохранителей в ловушку.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Сравняли счет»: мать Тимати показала детей рэпера от разных подруг
«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Сотрудники межведомственной рабочей группы рассказали о странном преступлении, совершенном в одном из российских городов. Прибыв на место убийства, капитан Косицкий и судмедэксперт Спицын обнаружили тело мужчины с отрезанными подушечками пальцев.
В ходе расследования они напали на след таинственного убийцы, однако в результате оказались в западне. Выбраться из нее им удалось благодаря смекалке и навыкам, полученным в ходе оперативной подготовки.
Но кто и зачем оставил жертву без подушечек пальцев? И как именно удалось правоохранителям сбежать из плена? Ответы на эти вопросы вы найдете только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят в эфире Пятого канала с понедельника по четверг в 23.10.
Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».
Читайте также
42%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?