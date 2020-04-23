Российский триллер о «заражении» инопланетянином выходит в Сеть

Пандемия меняет форматы культурных событий. Премьера космического триллера «Спутник» минует кинотеатры, которые сейчас закрыты и сразу выйдет в сеть. У трех платформ будет эксклюзивная возможность показать новую российскую ленту. Фильм уже доступен на MORE TV и IVI. Сегодня премьера состоится и в онлайн-кинотеатре Wink.

Что увидит зритель, расскажет Николай Никулин.

Сделать триллер, действие которого разворачивалось бы в советские 80-е — это крайне интересная задумка. Человечество в кино регулярно встречает инопланетных гостей, правда, как правило, в жанре современного рассказа. А вот чтобы это было представлено в виде такого исторического случая… Пожалуй, для российского кино в новинку.

Дебютант Егор Абраменко давно носился с идеей снять подобную картину — сначала опробовал стиль на короткометражке «Пассажир» — получилось атмосферно, всем понравилось, подключилась команда, создававшая «Лед» и «Вторжение»: и вот уже полный метр с Петром Федоровым в роли космонавта, в теле которого на Землю прибыл пришелец. Его немедленно доставляют в научный центр, но вот в каких целях — становится ясно не сразу.

«Это очень непростая — не то, чтобы розовощекая и комфортная история, которая населена персонажами, которые сразу хотят вам понравится… Нет, они колкие, холодные, замкнутые, обижают друг друга, в забетонированном пространстве. И во всей этой конструкции должен родиться этот цветок, этот парень!» — рассказывает актер Петр Федоров.

Нейробиолога Надю (ее играет Оксана Акиньшина) приглашают в центр для изучения космонавта. Ей предстоит разобраться не только с тем, что с ним происходит и что за жизнь поселилась внутри него. Но и с тем, какие интриги царят среди сотрудников. Семирадов в исполнении Федора Бондарчука на этой закрытой секретной территории за главного и явно что-то не договаривает. Что же все-таки произошло во время космической экспедиции?

Космонавты берут с собой в корабль вещи, напоминающие о Земной жизни, — в фильме, например, это неваляшка, — но ведь и вернувшись на Землю можно привезти собой кусочек космоса. Враждебный привет иных цивилизаций. И, право слово, едва ли этому подарку будут рады!

И тематика, и время действия имеют важное драматургическое значение. Это не просто лента про встречу с неизвестным. В центре внимания — космонавт, по сценарию — герой СССР. Очевидно, что это человек, судьба которого зрителю небезразлична.

«Наш главный герой — космонавт. И главная драма его связана с тем, кто такой на самом деле герой. Тогда космонавты были такие рок-старс, абсолютные идолы, кумиры», — поясняет продюсер картины Михаил Врубель.

До самого финала неизвестно, чего ждать от персонажа Петра Федорова. Напряжение растет от сцены к сцене. Но вот главный вопрос фильма: хорошо, чудовища чудовищами, они страшные и представляют опасность, а как людьми остаться, когда друг от друга скрывается правда?