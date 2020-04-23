Телеведущий опубликовал видео в Instagram, где Лиза перечисляет по памяти имена художников.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, @elizaveta_galkinaa

Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, на котором его шестилетняя дочь Лиза перечисляет по памяти художников.

«Лиза, а ты что художников знаешь?» — спросил телеведущий.

«Да», — ответила девочка.

«А каких художников ты знаешь?», — уточнил Галкин.

«Шишкина, Поленова, Серова, Айвазовского, Васнецова, Врубеля, Саврасова, Клода Моне. Клод Моне — это «Пруд с кувшинками», — блеснула знаниями Лиза.

«Откуда ты все это знаешь?» — удивился Максим.

Потом девочка, видимо, убежала дальше играть.

«Я в шоке, реально не знал, что она это знает», — подписал видео Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень смышлеными и образованными детьми. Подписчики уверенны, что дело в хороших генах и воспитании. Вот и сейчас фанаты телеведущего восхитились познаниями девочки.

«Офигеть! Детки супер! Впрочем, как и их родители»;

«Молодец девочка! Память хорошая и гены, конечно же. Браво родителям!!! Сразу видно, что детьми занимаются!»;

«Какая умница! Восхищаюсь. Посмотришь видео с Лизой и Гариком, позитив и солнечное настроение на весь день. До чего приятные дети», — прокомментировали подписчики.

Недавно порадовал фанатов и сын Галкина — Гарри. Мальчик в темных очках, с черными усами и с прической из множества хвостиков спародировал певца и композитора Игоря Николаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассмешила фанатов в уморительном видео.

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