Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции

На сегодняшний день руководству России не известна точная дата выхода страны из режима самоизоляции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — сообщил он.

Напомним, что в России указом президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочие дни до 30 апреля включительно. Эти меры были приняты в связи с распространением коронавируса. Главы регионов сами определяет режим, в котором живет население в зависимости от уровня опасности: самоизоляция, изоляция или карантин. На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов 555. Наряду с этим уже 4 891 пациент выздоровел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники.

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