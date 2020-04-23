Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции
Пресс-секретарь президента напомнил, что «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
На сегодняшний день руководству России не известна точная дата выхода страны из режима самоизоляции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — сообщил он.
Напомним, что в России указом президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочие дни до 30 апреля включительно. Эти меры были приняты в связи с распространением коронавируса. Главы регионов сами определяет режим, в котором живет население в зависимости от уровня опасности: самоизоляция, изоляция или карантин. На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов 555. Наряду с этим уже 4 891 пациент выздоровел.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники.
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