В Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники
В ведомстве заявили, что речи о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости COVID-19, еще не идет.
Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin
Ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса необходимо продлить и на период майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
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Врач подчеркнул, что говорить о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости COVID-19, еще слишком рано.
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По его словам, уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а «в Москве еще ниже, чем в целом по стране».
Как передавал 5-tv.ru, две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медпомощью.
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