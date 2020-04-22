В Минздраве считают целесообразным продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса необходимо продлить и на период майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

« Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению (числа заразившихся. — Прим. ред.), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются », — заявил он.

Врач подчеркнул, что говорить о том, что Россия достигла пика и вышла на плато по заболеваемости COVID-19, еще слишком рано.

« Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <…> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения », — добавил Брико.

По его словам, уровень смертности среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в России составляет 0,8 процента, а «в Москве еще ниже, чем в целом по стране».

Как передавал 5-tv.ru, две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медпомощью.

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