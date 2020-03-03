Эммануил Виторган показал архивное фото с женой, сделанное до рождения дочерей

Народный артист РФ Эммануил Виторган опубликовал в Instagram архивный снимок, на котором позирует вместе со своей женой Ириной Млодик. На фотографии супруги прогуливаются по улице, держась за руки. На трогательном фото звезды еще не подозревают, что через несколько лет у них появятся две маленьких дочки.

«На звездной дорожке! Тогда мы еще были одни…», — подписал публикацию знаменитость.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Поклонники Эммануила Виторгана высоко оценили трогательную публикацию. Фанаты осыпали кумиров комплиментами с ног до головы.

«Не могу молчать! Какие вы классные!»

«Потрясающая пара!»

«Самые достойные, интеллигентные и сказочно милые», — написали фолловеры.

80-летний Эммануил Виторган и 58-летняя Ирина Млодик сыграли свадьбу 17 лет назад. Два года назад актер поразил всех новостью — он стал отцом в третий раз. Вместе с супругой артист показали поклонниками свою дочь Этель.

Однако на этом сюрпризы от кинозвезды не закончились. В 2019 году благодаря суррогатной матери, на свет появился четвертый ребенок знаменитости — маленькая Клара. Два старших ребенка народного артиста от предыдущих отношений Максим и Ксения давно выросли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануил Виторган отправился на гастроли в компании маленькой дочери.