Два человека пострадали в результате взрыва на мойке в Махачкале
ЧП произошло в 500 метрах от близлежащего поста ГИБДД.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Предварительно, два человека пострадали в результате взрыва на мойке в Махачкале. ЧП произошло в 500 метрах от близлежащего поста ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают экстренные службы.
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