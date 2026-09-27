Россиян предупредили об опасных «свалочных» медведях

Кропачев предупредил россиян об опасных свалочных медведях

Медведи, добывающие себе пищу на свалках или вблизи небольших населенных пунктах, представляют особую опасность для человека. Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.

Эксперт выделяет особый поведенческий тип таких хищников — одной из его главных характеристик является привыкание к «легкой», без труда добытой пище.

«Медведи, живущие за счет свалок и дачных поселков, радикально отличаются от диких сородичей. Таежный медведь никогда не подходит к свалкам и населенным пунктам, избегает встречи с человеком и перед зимним сном совершает длительные переходы в поисках естественных кормов.

Синантропный, или оседлый, зверь, напротив, регулярно наведывается к свалкам, отказывается от миграций и круглый год остается на одном месте. Его жизнь полностью зависит от антропогенной «столовой», — сообщил эксперт.

«Свалочный» медведь может не впадать в спячку и привыкнуть к одному месту, где он получает пищу. Подобные изменения опасны тем, что зверь перестает воспринимать человека как потенциальную угрозу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об участившихся случаях нападений хищников на жителей российских регионов.

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