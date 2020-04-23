Наташа Королева объяснила, как воспитать сына, чтобы о нем написали в Forbes

Певица рассказала в Instagram несколько правил воспитания.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Наташа Королева решила поделиться несколькими советами, как воспитать сына, чтобы о нем написали в журнале Forbes. О том, что родителям необходимо для этого делать, певица подробно рассказала в посте в своем профиле в Instagram. По словам Королевой, нужно вкладываться в образование ребенка, а не в его мажорство и мотовство, ограничить карманные деньги. Также уметь мотивировать его желания.

«Вырастить достойного сына для ОБЩЕСТВА, передать его девочке БЕРЕГИНЕ, воспитанным и с развитым тестостероном победителя и завоевателя», — написала певица.

Instagram @koroleva__star

Королева поблагодарила жену Олега Газманова — Марину за помощь в составлении этого текста и отметила, что ее «мысли и действия солидарны с каждым словом».

Подписчики отметили, что Наталья замечательная мама и пожелали счастья их семье.

«Наташа, вы отлично воспитали сына»;

«Любимая Наташа! Вы замечательные родители, замечательного сына»;

«Наташа, очень правильные слова! Вы молодец!» — прокомментировали фанаты.

Сын Натальи — Архип пошел по стопам матери и пробует себя в роли певца. Он уже записал первый трек — «Бутылка вина». Выступает молодой человек под псевдонимом Грек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева рассказала, почему назвала сына Архипом.

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