Певица Наташа Королева рассказала подписчикам в Instagram о происхождении редкого имени 18-летнего сына от культуриста и шоумена Сергея «Тарзана» Глушко. Единственного наследника звезда назвала Архипом. Что подвигло ее на это, она вспомнила в преддверии 9 мая.

«Уже через месяц День Победы — один из немногих праздников, который действительно объединяет всю страну. Потому что нет ни одной семьи, которую бы обошла эта трагедия. Передавать эту память следующим поколениям — наш священный долг. Один мой дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. В честь второго, погибшего в 44 году под Кенигсбергом, я назвала сына Архипом», — написала Королева.

Instagram @koroleva__star

К посту артистка добавила фотографию, где она в бежевом топе пронзительно смотрит в камеру. Не все оценили такой выбор снимка для текста на тему Победы в Великой Отечественной войне. Но выбор имени для сына, продиктованный желанием сохранить память о героическом предке, встретил однозначное одобрение.

Ранее 5-tv.ru писал, что голый Тарзан в окне «порадовал» соседей.