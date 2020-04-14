Наташа Королева рассказала, почему назвала сына Архипом
Певица пояснила, в честь кого назвала их сына с Сергеем Глушко.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Певица Наташа Королева рассказала подписчикам в Instagram о происхождении редкого имени 18-летнего сына от культуриста и шоумена Сергея «Тарзана» Глушко. Единственного наследника звезда назвала Архипом. Что подвигло ее на это, она вспомнила в преддверии 9 мая.
«Уже через месяц День Победы — один из немногих праздников, который действительно объединяет всю страну. Потому что нет ни одной семьи, которую бы обошла эта трагедия. Передавать эту память следующим поколениям — наш священный долг. Один мой дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. В честь второго, погибшего в 44 году под Кенигсбергом, я назвала сына Архипом», — написала Королева.
К посту артистка добавила фотографию, где она в бежевом топе пронзительно смотрит в камеру. Не все оценили такой выбор снимка для текста на тему Победы в Великой Отечественной войне. Но выбор имени для сына, продиктованный желанием сохранить память о героическом предке, встретил однозначное одобрение.
Ранее 5-tv.ru писал, что голый Тарзан в окне «порадовал» соседей.
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