Видео: Белла и Джиджи Хадид в откровенных нарядах без лифов покрасовались на подиуме

Американские супермодели — сестры Белла и Джиджи Хадид приняли участие в 50-й и последней выставке высокой моды в Париже. Знаменитости в откровенных нарядах без лифов вышли на подиум в рамках показа коллекции весна-лето — 2020 французского кутюрье Жана-Поля Готье.

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Белла Хадид вышла с распущенными волосами и весьма сдержанным мейкапом. Знаменитость продемонстрировала роскошную стройную фигуру в полупрозрачном шелковом платье с пышным подолом.

Ее экстравагантный наряд включал в себя черную драпировку в виде незамысловатых цветочных узоров. Платье позволяло угадать контуры груди супермодели и темные стринги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская супермодель Белла Хадид поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в прозрачном серебристом платье.