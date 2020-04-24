Сторонника террористов осудили на 11 лет в Хабаровском крае
Участник запрещенной организации планировал действовать в Сирии. Его задержали в аэропорту.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, МВД России
Суд в Хабаровском крае вынес приговор 21-летнему участнику террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Установлено, что в ноябре 2019 молодой человек вступил в запрещенную на территории России организацию и планировал перебраться в Сирию.
Сотрудники краевого центра по противодействию экстремизму и их коллеги из УФСБ России по Восточному военному округу задержали мужчину в аэропорту Хабаровска при попытке вылететь за границу.
Подсудимого признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет. Восемь лет из них он пробудет в колонии строго режима и три года — в тюрьме.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Испании задержан один из самых опасных террористов ИГ*.
*— террористическая организация, запрещенная в РФ.
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