Любовь Успенская против Татьяны Плаксиной: из-за чего поссорились мать и дочь?

Татьяна Плаксина шокировала зрителей своей жизнью в Лос-Анджелесе. Неужели дочь Любови Успенской употребляет наркотики? Почему художница вынуждена просить денег у своих подписчиков? И кто угрожает ее жизни? Только в программе «Светская Хроника»!

Любовь Успенская: «Как ни крути, как ни верти, но Люба всегда права».

Уже несколько месяцев не утихает скандал между Любовью Успенской и ее дочерью, Татьяной Плаксиной. На опубликованных в соцсети кадрах девушка в очередной раз раскаивается перед матерью. Но искренние ли ее слова, или она читает текст по бумаге, которую только что убрал из кадра оператор?

Жизнь шансонье стала объектом обсуждения. Успенская уверяет: некоторые журналисты преследуют членов ее семьи, платят деньги Татьяне за провокационные интервью. Все слова ее дочери, сказанные на тв-шоу — ложь.

По мнению самой Плаксиной, из-за откровенного рассказа о своеобразных методах воспитания Любови Успенской, ее жизни угрожает опасность.

«На телевидение я пошла, дабы придать огласке сложившуюся ситуацию. Я опасалась за свою жизнь. Никто не мог мне помочь», — такой вывод сделала дочь Успенской.

Сейчас Плаксина перебралась в Америку, к отцу. Радуется долгожданной свободе в Лос-Анджелесе.

Состояние, в котором Плаксина выходит в прямые эфиры, вызывает вопросы у ее аудитории. Несвязанная речь, разговоры на философские темы. Вот Татьяна громко поет и танцует. Является ли такое поведение признаком опасной зависимости?

«Татьяна Плаксина находится в состоянии наркотического опьянения и в состоянии измененного сознания. Тут такое поведение характерно для психиатрических заболеваний и употребления психоактивных веществ. В данном случае, возможен микс психоактивных веществ в виде тетрагидроканнабиоидов, которые она и раньше употребляла и по поводу которых проходила реабилитацию, лечение в психиатрической клинике», — поделился психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью программе «Светская Хроника».

А ведь Любовь Успенская уже признавалась: странности в поведении дочери она заметила после ее возвращения из Перу. Там она якобы прошла шаманский обряд и попробовала «напиток мертвых» аяуаску. Для неустойчивой психики, по мнению врачей, этот опасный галлюциноген может стать причиной развития отклонений.

Алексей Казанцев: «Аяуаска, действительно, это психоделический, галлюциногенный напиток. Если есть предрасположенность к развитию психического заболевания, то, к сожалению, данный напиток может послужить пусковым механизмом для изменения психики».

Но кто оплачивает расходы молодой девушки? Любовь Успенская заявила, что отреклась от дочери и теперь Татьяна сама по себе.

Успенская: «Я думаю, что она поймет сама, что она хочет».

Когда зрители прямых эфиров Плаксиной интересуются, как ей удается оплачивать квартиру в Лос-Анджелесе, девушка негодует:

«Вообще да, это безбожный вопрос — за чьи деньги. Это деньги Бога! Мы все живем на деньгах Бога».

По словам Татьяны, вот уже несколько месяцев она находится на самообеспечении. Возможно, продержаться на плаву помогают гонорары за ток-шоу. Успенская уверят, что за скандальное интервью ее дочь получила более миллиона рублей.

Успенская: «Покупая участие моей дочери за суммы, кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семье, все норовят только ухватить лакомый кусочек „горячей“ темы».

В США начинающая художница продает картины — от 100 до 5000 долларов, но видимо, спрос не очень высок. По мнению подписчиков, в ее творчестве слишком много «грусти и боли».

Жанна Полански, искусствовед: «Если говорить о художественной составляющей картин, то я не могу сказать, что они как-то сильно выбиваются из общей массы. И будут ли они в музеях или нет, скорее всего, это будет заслуга именно не руки, кисти творца, а того, кто будет работать с его произведениями».

А недавно Плаксина сообщила своим зрителям, что ей придется просить о помощи и открыть сбор средств.

Плаксина: «Приходится монетизироваться, потому что мы живем в монетизированной системе. Друзья, я бы не хотела просить у вас копейки. Но, к сожалению, мы живем в мире, где надо платить за операции, надо платить за еду. Нужно платить за газ, нужно платить, а в Лос-Анджелесе это все дорого стоит».

Похоже, устраивая бунт против родительницы, Татьяна не задумывалась о возможных последствиях. Плаксина оказалась не готова к трудностям взрослой жизни и теперь рискует потерять связь со своими близкими.